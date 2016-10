Ungebrochen im Aufwind befinden sich die beiden dynamischen Sportarten. Die Aufnahme ins Programm der Olympischen Sommerspiele war für das Sportklettern ein Meilenstein. Dazu gesellte sich jüngst der WM-Titel der Zürcherin Petra Klingler im Bouldern, der das Interesse in der Schweiz nochmals verstärkte. Der Schweizer Alpen-Club SAC sieht sich damit in seinen Förderbemühungen in den letzten zwei Jahrzehnten bestärkt. Der Bergsportverband mit 150 000 Mitgliedern führt die Nationalmannschaft und kümmert sich um die Koordination der Einzelwettkämpfe.

Drei Kletterdisziplinen

Die Wiederentdeckung des Freikletterns im Alpenraum ab den 1970er Jahren führte zur Erkenntnis, dass es nicht bloss ein Teil des Bergsteigens, sondern eine eigenständige Sportart ist. Die Wettbewerbsorientierung an sich löste unter den Kletterbegeisterten anfänglich eine grosse ethische Diskussion aus.

Doch heute befänden sich das klassische Bergsteigen und das Sportklettern in einer friedlichen Koexistenz, führt Stefan Goerre als Präsident der SAC-Sektion Olten aus. Im Unterschied zum alpinen Klettern kennt Sportklettern keine objektiven Gefahren wie Steinschlag, Lawinen oder Temperaturstürze und kann in einer gemäss Olympiamassen idealerweise mindestens 18 Meter hohen Halle oder draussen stattfinden.

Die Mehrheit der Sportkletterer setzt aufs Leadklettern. Dabei gilt es, eine anspruchsvolle Wand in einem Versuch zu erklimmen. Bouldern meint das seilfreie Klettern in Absprunghöhe, bei dem die Athleten mit viel Kraftaufwand so viele Blöcke wie möglich überwinden. Als dritte Variante hat sich Speedklettern als Sprintdisziplin entwickelt. In der geplanten Trendsporthalle stellt sich Stefan Goerre einen Bouldern- und einen Leadbereich vor. «Parcours mit allen Schwierigkeitsgraden können problemlos in einer Halle Platz finden.»

Sehr vielseitige Sportart

Das regionale Trainingszentrum für rund 30 sportbegeisterte Jugendliche befindet sich in Lenzburg. Sie trainieren neben separaten Kraft- und Ausdauer-Einheiten zwei- bis dreimal in der Halle, wobei die Trainings in Duos schon durch das gegenseitige Sichern sehr lange dauern. Ein neuer Standort in Olten würde die Anreise für viele kürzer machen und zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Die Kombination von Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Gleichgewichtssinn mache Sportklettern zu einer der vielseitigsten Sportarten, unterstreicht Stefan Goerre. Die Faszination für diese Freizeitbeschäftigung rühre auch daher, dass sie keine Materialschlacht voraussetze. Mit einem «Gstältli» und den richtigen Schuhen ist man für die eigene Kraftentfaltung schon bestens gerüstet.