Gleich drei Ausstellungen wurden an der gestrigen Vernissage eröffnet. Die Ausstellung von Rudy Decelière «Tant d’attente en si peu de temps» und jene «Mit Leidenschaft für die Kunst – Hommage an Konservator Paul Meier» läuft bis zum 6. November 2016. Die dritte «Disteli Dialog IV: Monica Germann & Daniel Lorenzi – call me on my cell phone» läuft bis zum 26. Februar 2017.

Öffnungszeiten Kunstmuseum Olten: Dienstag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr; Donnerstag, 14 bis 19 Uhr; Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr.