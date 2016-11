Nicht angemessen erachten sie auch das Hin und Her der Stadt im Fall Enzo Möbel: So werde nicht gerade die Eigeninitiative der Bürger gefördert, bemerkt Loeffel. Zudem wirkte die Stadt etwas planlos. Auch in Sachen Freiwilligkeit gäbe es in ihren Augen noch Verbesserungsmöglichkeiten – nicht finanzieller Natur, sondern indem in der Verwaltung einfach ein paar Hürden abgebaut werden, wenn jemand in der Stadt etwas anreissen wolle.

In anderen Fragen musste die Stadt ihrer Ansicht nach forscher nach Lössungen suchen: Könnte das private Vögeli-Haus, das an prominenter Stelle an der Kirchgasse seit Monaten leer steht, nicht zwischengenutzt werden? Gäbe es für den Ländiweg nicht eine bessere Lösung, als nach dem gestorbenen Andaare-Projekt gar nichts zu tun? Müssten die Besitzer leer stehender Ladenlokale nicht zu einer Mietzinssenkung bewegt werden? Das alles sind Fragen, welche sich die vier Gründungsmitglieder bei einer allfälligen Wahl annehmen wollen. Sie sind überzeugt: «Olten hat viel Potenzial, müsste aber auch viel selbstbewusster auftreten.»