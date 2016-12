Der Verkehrsverband VCS begrüsse das Projekt Slipark 2020 zwar in wesentlichen Teilen, erhebe aber trotzdem Einsprache, insbesondere gegen die MIV-Erschliessung von Norden her und gegen die Zerstückelung der Begegnungszone. Dies lässt der VCS Sektion Solothurn per Medienmitteilung verlauten.

Aufgrund der nach heutigem Planungsstand zu erwartenden massiven Auswirkungen im Bereich Verkehrserschliessung/Verkehrsführung und Parkierung habe der VCS Einsprache gegen die Änderung des kantonalen Richtplans und gegen den Teilzonenplan mit Zonenvorschriften und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften eingereicht.

In diesen Bereichen sei ein deutliches Verbesserungspotential zugunsten der Nutzer/innen und Anwohner/innen vorhanden. Generell fordere der VCS eine konsequente Umsetzung des Mobilitätsplan Olten.

So fordert der VCS eine vollständige Erschliesssung der Parkierungsanlage von Süden her. Denn nur so sei via Sälikreisel die Anbindung an das übergeordnete Strassennetz in alle Richtungen und damit eine Entlastung für die Schul- und Wohnzonen im Bifangquartier gewährleistet.

Der VCS fordert zudem, die Begegnungszone soll nicht nur unmittelbar vor dem Einkaufsbereich geschaffen werden, sondern mit Einbezug der Bifang- und Von Rollstrasse mit derjenigen an der Aarauerstrasse-Tannwaldstrasse verbunden werden. (jak)