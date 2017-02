Ghostbusters aus Lostorf

Auch bei der Gruppe um Cristina Cannatà und Stéphanie Pulver aus Lostorf sucht man vergeblich nach Prinzessinen. «Ghostbusters sind wir», tönts vom Nachbarinnenduo. Man komme immer gemeinsam an den Kinderumzug nach Olten, Cristina Cannatà hat das Thema ausgesucht und – alle waren einverstanden. «Vor einer guten Woche haben wir ernsthaft mit der Umsetzung des Themas begonnen», sagt Stéphanie Pulver.

Was so einfach umzusetzen scheint, war doch mit der Überwindung gewisser Hürden verbunden. «Schwierig wars, für alle Kinder einen einigermassen passenden Anzug zu finden», weiss Cristina Cannatà. Aber schliesslich hätte doch alles geklappt.

Und dann setzt sich der Tatzelwurm Richtung Ildefonsplatz in Bewegung, begleitet von Windböen und wahren Konfettiwolken, die der laue Südwestwind vor sich hertreibt. Das Zuschauerspalier links und rechts der Route wird zusehends dichter, Fotoapparate und gezückte Handys, lachende Gesichter am Strassenrand, die Luft in der Hauptgasse schwanger vom Duft frischen Fasnachtsgebäcks.

Und auf dem Ildefons-platz wartet die dampfende Risottoküche. 30 Kilogramm habe man bereitgestellt, sagt alt Fukorat Beat Soland und wehrt den Konfettifetzen, die mithilfe der Böen den Risotto farblich bereichern möchten. Hundertschaften strömen zum Stand, aber die zuvor schier nimmer enden wollende Schlange bewegt sich zusehends flüssiger vorwärts. Das Umzugsende naht.