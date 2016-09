Der Winkelunterführung haftet bekanntlich ein etwas zweifelhafter Ruf an. Am Ruf, ist Bruno Fasel jedoch überzeugt, kann man arbeiten. Der Oltner Projektplaner möchte in der Unterführung gemeinsam mit Bar-97-Betreiber Cihan Sezgin ein neues Eventlokal eröffnen.

Projektname: «Kitchen Club». «Das gibt etwas, was Olten so noch nicht gesehen hat», betont er. Näheres möchte er zwar nicht verraten – «noch nicht spruchreif», Geschäftspartner Cihan Sezgin zeigt sich jedoch auskunftsfreudiger.

Beim «Kitchen Club» handle es sich um ein Franchiseunternehmen mit Ablegern weltweit. Das Besondere daran: Die Deko des Clubs mute wie eine Küche an. Die Strahlkraft des internationalen Konzepts solle Besucher aus der ganzen Welt in die Oltner Winkelunterführung ziehen. Der Club richte sich an Leute ab 21 Jahren und wolle neben dem normalen Clubbetrieb auch Livemusik bieten. Dies auf 400 m2, inklusive Fumoir.

Bei der Lokalität handelt es sich – von der Holzbrücke kommend – um den hinteren Teil der Bar 97. Der 29-jährige Cihan Sezgin betreibt diese seit sechs Jahren. Die Winkelunterführung, sind Sezgin und Fasel überzeugt, sei für ein Eventlokal «ein extrem guter Standort»: keine Lärmemissionen, keine Parkplatzprobleme.

Seit zwei Jahren, erzählt Sezgin, benötige er keine Securitas mehr, die Winkelunterführung sei inzwischen gewaltfrei. «Ich habe vielen Leuten Hausverbot erteilt. Auch Drogen sind in meinem Lokal streng verboten, jeder in Olten weiss das», erklärt Sezgin. Die Bar 97 inklusive angegliederter Shisha-Bar laufe gut, so Sezgin, besonders am Wochenende. Sobald der Club eröffne, ist er sicher, herrsche hier unten nochmals eine andere Atmosphäre. «Wenn hier von vorne bis hinten Leute sitzen, bringt das noch mehr Stimmung hier in die Unterführung», glaubt er.

Ein Baugesuch haben die beiden Geschäftspartner bislang noch nicht eingereicht. Laufe alles nach Plan, solle das Projekt Anfang nächsten Jahres ins Rollen kommen.