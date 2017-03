Drei Kunstwerke des öffentlichen Raumes in Olten erhalten demnächst eine Restaurierung: die Bronzeplastik «Remonte!» von Otto Charles Bänninger, seit den frühen 1960er-Jahren am westlichen Kopf der neuen Aarebrücke verortet, die Plastik «Oltner Eisenstorch» von Bernhard Luginbühl (1980er-Jahre) im Stadtpark sowie die sitzende Betonfigur von Piero Travaglini (frühe 1990er-Jahre) in der Hauptgasse.