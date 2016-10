Stiftungsräte mussten zahlen

Ganz geschlossen ist die Akte Vera/Pevos trotzdem nicht: Noch ein Fall sei vor Bundesgericht hängig, erklärt Daniel Dürr vom Sicherheitsfonds auf Anfrage. Es handelt sich um die Klage der ehemaligen Stiftungen selbst gegen die Eidgenossenschaft. Inhaltlich ist der Fall ähnlich gelagert wie der jetzt abgeschmetterte.

Immerhin einen Erfolg hatte der Sicherheitsfonds in den vergangenen Jahren erzielt, wie jetzt bekannt wird: Er konnte sich mit der Revisionsstelle und mit Stiftungsräten, die 2008 vom Amtsgericht Olten-Gösgen strafrechtlich freigesprochen wurden, über Schadenersatzzahlungen einigen.

Um wie viele Stiftungsräte es sich handelt, will Dürr auf Anfrage nicht sagen. Gegen einen Stiftungsrat, der sich der Vereinbarung nicht anschliessen wollte, wurde erfolgreich geklagt. So hat der Sicherheitsfonds die Summe, die er zahlen muss, um rund 9 Mio. Franken reduziert; von 72 auf 63 Mio.

Fall wurde zum Justizskandal

Auch auf politischer Ebene hatte der Fall Folgen. Auf Kantonsebene löste er 2008 einen Justizskandal aus, bei dem der Ruf der Solothurner Staatsanwaltschaft massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Skandal entzündete sich am Prozess gegen die ehemaligen Verantwortlichen, der mit sechs Freisprüchen endete – einige Delikte waren gar verjährt. Für den Eklat sorgte, dass der fallführende Staatsanwalt mitten im Prozess in die Ferien verreiste.

Es kam zu heftiger Kritik im Kantonsrat und zu einem Disziplinarverfahren gegen den Staatsanwalt sowie dessen Vorgesetzten, den damaligen Oberstaatsanwalt Matthias Welter. Beide hatten, auch nach Ansicht der später involvierten Gerichte, ihre Dienst- und Aufsichtspflichten verletzt.

Am Ende sollten beiden die Löhne gekürzt werden. Doch so weit kam es nicht mehr: Welter kam seiner Abwahl als Oberstaatsanwalt zuvor und liess sich 2009 in die Gerichtsverwaltung versetzen. Der fallführende Staatsanwalt verlor dagegen seinen Job. Der Kantonsrat wählte ihn kurzerhand ab.

Nur Justizdirektor Walter Straumann kam unbeschadet aus der Angelegenheit raus. Die Wogen um die Solothurner Staatsanwaltschaft glätteten sich erst, als die Solothurner Regierung den ehemaligen stellvertretenden Bundesanwalt Felix Bänziger auf ausserordentlichem Weg berief.

Das ist inzwischen Jahre her. Doch erst wenn das Bundesgericht auch noch das letzte hängige Urteil gesprochen hat, wird der Fall ganz zu den Akten gelegt werden können. Über 20 Jahre nach dem Ende der Stiftungen.

Bundesgerichtsentscheid 9C_735/2015 vom 14. September 2016