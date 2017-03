Wahlplakate: Findet sie «doof» und «belästigend». Wahlkampf: Davor «grauste» ihr. Sie wollte zu Hause in Hägendorf nicht ihr eigenes Konterfei auf der Strasse grüssen müssen. Also stieg Nadine Vögeli ohne Plakate ins Rennen. Geschadet hat es ihr nicht, den Sitz im Kantonsrat holte die 37-Jährige trotzdem. Vielleicht, weil sie als Frau in der SP gute Karten gehabt habe, mutmasst sie. Oder wegen ihres Alters – «nicht ganz jung, aber noch nicht verbraucht».

Nadine Vögeli sitzt am langen schwarzen Esstisch in der offenen Küche des lichterfüllten Hauses, das sie mit ihrem Mann bewohnt. Auf dem E-Reader vor ihr hat sie gerade noch Zeitung gelesen. Die Wände sind zurückhaltend bebildert, die viel genutzte Kochinsel ist blitzblank. Grosse Glasschiebetüren führen auf die weite Terrasse hinaus. Zufällig Hingeworfenes sucht man hier vergebens. Barfüssig, in Bluejeans und schwarzem Hemd, mit roten Nägeln und Lippen und dezentem Schmuck fügt sich Vögeli nahtlos in die Umgebung ein. «Ich habe gerne Raum», sagt sie.

Sie würde mehr Steuern zahlen

Die klare Linie, die ihren Einrichtungsstil kennzeichnet, mag ihrem Charakter geschuldet sein: Pragmatisch, ehrlich und direkt nennt sie sich. «Ich spreche Sachen an, die meiner Meinung nach nicht richtig laufen. Das ist manchmal nicht ganz einfach für mein Umfeld.» Etwa, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht. Dieses nennt Vögeli ihren «Leitstern». Wobei es ihr keineswegs um eine Besserstellung von Frauen gegenüber Männern gehe. Schliesslich gebe es auch viele Bereiche, wo Männer benachteiligt würden, wenn ihnen etwa nach einer Scheidung die Kinder vorenthalten würden. Zugleich sind alleinerziehende Mütter am meisten von Armut betroffen. «Gleiche Rechte und gleiche Pflichten» sei ihr Credo, dafür stehe sie ein. «Mein Mann hatte früher eine eher konservative Einstellung, auch wir hatten unsere Kämpfe», schiebt sie nach.