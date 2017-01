Für die Sanierung und Erneuerung der Sportanlagen in der Breite setzt sich logischerweise der FC Erlinsbach ein. «Wir haben 280 Haushaltungen in Erlinsbach SO angeschrieben», sagt FCE-Präsident Daniel Wuffli. Mitglieder, Supporter und Unterstützer erhielten einen Brief und einen Flyer mit der Aufforderung, ein Ja in die Urne zu legen. Über die Aussichten zeigt sich Wuffli zwar guten Mutes – «sonst könnte ich nicht ruhig schlafen» –, rechnet aber mit einem knappen Resultat.

Der FC, der laut Wuffli rund 300 aktive Fussballer, darunter 175 Kinder, zählt, beteiligt sich mit 300 000 Franken an den Gesamtkosten von 4,762 Mio. Franken. Im Hinblick darauf wurden vor einem Jahr die Mitgliederbeiträge in allen Kategorien um 50 Franken erhöht. Und was passiert bei einem Nein? «Dann wäre eine jahrelange Arbeit mit einem Wisch vom Tisch», sagt Daniel Wuffli. «Einen Plan B gibt es nicht.»

In der zweiten Abstimmung geht es um die Hausarztversorgung in der Talschaft Erlinsbach. Der Totalumbau der Liegenschaft Dorfplatz 2 für 1,5 Mio. Franken soll die Ansiedlung einer Gemeinschaftspraxis der Ärztinnen Maja Friess und Claudia Peter ermöglichen, die im Frühling 2017 die Praxis von Dr. med. Hanspeter Kurth in Erlinsbach AG übernehmen. Trotz einzelner kritischer Stimmen an der Gemeindeversammlung vom 28. November hat sich bisher auch gegen diesen Kredit keine offene Opposition zu Wort gemeldet.