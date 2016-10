Die Stadt Olten kannte bis anhin keine übergeordneten Richtlinien der Public Corporate Governance, also der guten Führung öffentlicher Unternehmen, sondern vieles war in den Statuten der drei Betriebe geregelt. Folgen hätten die vom Stadtrat beschlossenen Richtlinien in einem der drei stadteigenen Unternehmen: Sollte die grüne Stadträtin Iris Schelbert wiedergewählt werden, müsste sie ihr Amt als Verwaltungsratspräsidentin der Stadttheater Olten AG abgeben, dürfte aber weiterhin als normales Mitglied Einsitz nehmen.

Keinen Einsitz mehr nehmen sollen Stadträte, aber auch Stadtangestellte bei Vereinen, die von der Stadt mittels Leistungsvereinbarung unterstützt werden. Hier will der Stadtrat also die strenge Entflechtung zwischen Auftraggeber und -empfänger durchsetzen, welche er bei den drei stadteigenen Unternehmen nicht möchte.