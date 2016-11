Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan!» So schreit der Sohn in Goethes Gedicht «Erlkönig». Das fiebrige Kind sieht in den Nebelschwaden etwas Böses, das ihm Leid zufügen will. So geht es auch vielen Menschen, die im Mittelland wohnen. Der Nebel liegt auf der Beliebtheitsskala etwa gleich weit oben wie der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump.

Vor einigen Wochen hat MeteoSchweiz einen Bericht veröffentlicht, in dem es hiess, dass im Mittelland und damit in der Region Olten weniger Nebeltage verzeichnet worden sind. Diese Nachricht tönt positiv, muss jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Von Nebel wird gesprochen, wenn die Sichtweite weniger als einen Kilometer beträgt. In der Schweiz gibt es keine flächendeckenden Nebelmessungen.

Daten liegen nur von wenigen Messstationen vor, die nächste Station ist in Kloten. Dort wurden zwischen 1996 und 2015 während der Herbstmonate durchschnittlich 24 Tage mit Nebel verzeichnet. Zwei Dekaden zuvor, von 1971 bis 1990, waren es noch durchschnittlich 30 Tage. Eine Linderung sei durchaus zu erkennen, schreiben die Meteorologen.

Die Gründe für diesen Rückgang liegen aber im Dunkeln, beziehungsweise im Grauen. «Das kann man nicht genau sagen. Dafür müsste man den Nebel detailliert anschauen», sagt Stephan Bader, Klimatologe bei MeteoSchweiz.

Weil besonders der Bodennebel ein extrem regionales Phänomen sei, müsste jede Gemeinde mehrere Beobachtungspunkte haben. Das ist schlicht zu teuer. In Olten gibt es keinen Beobachtungspunkt, jedoch untersucht der Oltner Wetterbeobachter Karl Frey seit 90 Jahren das Klima.

In den letzten Jahrzehnten habe sich der Nebel deutlich zurückgezogen: «Vor allem Bodennebel gibt es in Olten kaum mehr. Als ich noch klein war, hat man oft keinen Meter weit gesehen. Heute gibt es fast nur noch Hochnebel», so Frey. Dies liege seiner Meinung nach daran, dass in der Region vermehrt Hochdruck herrscht.