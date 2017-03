Ein «verrücktes Jahr» sei es gewesen, sagt Paul Dilitz, Präsident des Trägervereins Begegnungszentrum Cultibo. An der Generalversammlung vom letzten Mittwoch blickte er auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Das fünfjährige Bestehen des Vereins, das Vögeligartenfest und der Wechsel der Zentrumsleitung waren grosse Brocken. Die grösste Aufregung verursachte jedoch der auslaufende Leistungsvertrag mit der Stadt, der neu verhandelt werden musste. An die Abstimmung im Gemeindeparlament, an der Dilitz nicht teilnehmen durfte, erinnert sich der Präsident so: «Ich bin mir vorgekommen wie in der Schule, wenn man vor die Tür gestellt wurde.» Schliesslich wurde der Beitrag der Stadt für die drei Jahre 2017 bis 2019, auf Empfehlung des Stadtrats hin, vom Parlament sogar von 54 000 auf 72 000 Franken jährlich erhöht. Eine Würdigung für den Erfolg des Begegnungszentrums.

Es zeigt sich aber, dass dieser Erfolg auch zum Problem werden kann. So sind zum Beispiel die Mieteinnahmen im Jahr 2016 weit unter Budget ausgefallen. Grund dafür war die hohe Belegung der Räumlichkeiten durch Veranstaltungen des Cultibo selbst. Das heisst, je mehr eigene Veranstaltungen stattfinden, sprich je belebter und beliebter das Zentrum ist, desto schwieriger ist es, Einnahmen durch Vermietungen zu generieren. Dieses Geld wird indes dringend für die grössere Anzahl Veranstaltungen gebraucht. Der neue Zentrumsleiter Christoph Wüthrich bemerkt bei der Präsentation seines Jahresberichts, dass teilweise nicht einmal mehr Platz für neue eigene Veranstaltungen war, weil Raum und Zeiten schlicht begrenzt sind. Dieses Problem hat sich aber von selbst wieder gelöst, weil gewisse Angebote zeitlich begrenzt sind.