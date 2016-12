Die Figuren hat sie vor fünfzehn Jahren in einem Kurs in Rickenbach nach der Vorlage des Schwarzenberger-Modells selber gemacht. Sie sind detailgetreu und liebevoll gestaltet: Die Schafe tragen ein flauschiges Fell, ein Hirte hält eine filigrane Panflöte in den Händen, am Zaum der Kamele baumeln tönerne Amphoren.

An jeder Figur hat Sylvia Lüthi mehrere Stunden gearbeitet. Angefangen hat sie mit Maria, Josef und Jesus, im Lauf der Jahre sind immer mehr Protagonisten dazugekommen. Gesichter haben die Schwarzenberger-Figuren keine. Sylvia Lüthi stört das nicht, im Gegenteil. «Wenn die Augen nicht richtig sind, kann dies alles kaputtmachen», sagt sie.

Früher hat Sylvia Lüthi ihre Krippe jeweils über Weihnachten mitgenommen in die Ferienwohnung. Dort hatte sie mehr Platz als in Olten und konnte noch ein Beduinenzelt sowie den Herodespalast aufbauen. Das Beduinenzelt steht nun jeweils in der Weihnachtskrippe ihrer Tochter und wird von deren Katze bewohnt.

Am 6. Januar ist die Weihnachtszeit bei Sylvia Lüthi und ihrem Mann Kurt vorbei. Doch die Hirtenfiguren dürfen noch ein bisschen bleiben. Lüthi baut die Szenerie mit viel Watte zu einer Winterlandschaft um und rüstet die Hirten mit Ski und Schneeschuhen aus.

Die Krippe gehört für Lüthi zu Weihnachten. «Vermutlich hat sich die Weihnachtsgeschichte nicht genau so zugetragen, wie sie heute erzählt wird.» Die Könige, die sie in prachtvolle Gewänder gehüllt hat, seien ja ursprünglich als Weise beschrieben worden. «Doch das Zentrale ist Jesus Christus.»