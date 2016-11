«Durch Weisheit wird ein Haus gebaut; durch Verstand erhalten.» Der Spruch Salomos prangt derzeit am Bauvlies, welches die Südfassade der Oltner Stadtkirche verhüllt. Worte wohl, aber mit fehlender Durchschlagskraft. Jedenfalls votierte an der gestrigen Sitzung eine deutliche Mehrheit im Parlament gegen den stadträtlichen Antrag, die Einwohnergemeinde Olten möge sich mit 500'000 Franken an den Sanierungskosten der Stadtkirche beteiligen.