Der Vorverkauf startet am 1. Juni 2017 zum einen zum Solothurner Müsterli-Abend vom 19. Oktober, an dem je sieben Künstler in sieben Lokalen in der Stadt auftreten: Andreas Thiel im Coq d’Or, Ruedi Stuber in der Vario Bar, Ruedi & Heinz im Kino Capitol, Lisa Christ im Schauraum, Kilian Ziegler in der Buchhandlung Klosterplatz, Sylena Vincent in der Galicia Bar und Rolf Lappert in der Buchhandlung Schreiber. Zum anderen werden auch je rund 60 Eintritte für den Dialektabend Walliser Ditsch vom 20. und 21. Oktober mit Sagenerzähler Leander Meichtry in der Spittelschüür angeboten. Weiter auftreten am Buchfestival sollen auch Autor und Kabarettist Bänz Friedli, Autor Pedro Lenz, SRF-Moderator Röbi Koller oder Ex-SRF-Moderator und Autor Frank Baumann.

Weitere Informationen unter www.buchfestival.ch.