Das Ingenieurbüro verfügt über langjährige Erfahrung im Hoch- und Tiefbau, in der Raumplanung sowie im Umweltschutz.

Mit dem Unternehmen erhalte die BKW Engineering – nach Italien, Deutschland und Österreich – zum ersten Mal Zuwachs im Infrastrukturbereich in der Schweiz, schreibt die BKW.

Die Frey + Gnehm AG wurde 1937 als Ingenieurbüro Ernst Frey gegründet und ist seit 1972 als Frey + Gnehm AG an ihrem Standort in Olten tätig.

Das Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz und den beiden Niederlassungen in Hägendorf und Wangen insgesamt 19 Mitarbeitende. Die Unternehmung ist vorwiegend im Mittelland, in der Region Olten/Solothurn, aber auch schweizweit tätig.

Das Ingenieurbüro werde als unabhängiges Unternehmen von den bisherigen Geschäftsleitern weitergeführt, heisst es. (mgt)