Die Lufttemperatur zeigte auf dem Smartphone 2 Grad an. Die Wassertemperatur betrug gemäss badi-info.ch 7,63 Grad. Um die 85 Aare-Schwimmerinnen und -Schwimmer liessen sich davon nicht abbringen und stürzten sich mit der in der Badi abgegebenen Chlausmütze in die Aare.