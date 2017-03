Die Grünliberale Beatrice Schaffner tritt nicht mehr zum zweiten Wahlgang der Oltner Stadtratswahlen an. Die 53-Jährige ist nach der ersten Runde auf dem achten Platz gelandet. Der Hauptgrund für ihren Rückzug: Die wieder gewählte Kantonsrätin hätte gerne mit der FDP, die erneut mit Monique Rudolf von Rohr zur zweiten Runde antritt, zusammengespannt. "Von den Freisinnigen kam aber kein klares Bekenntnis, dass sie mich vorbehaltlos unterstützen", sagt Schaffner. In ihren Augen hätte man mit einem Zweierticket auftreten und einen gemeinsamen Wahlkampf führen müssen. Nur eine "halbherzige Unterstützung" hätte ihr nicht gereicht, sagt Schaffner mit leichter Enttäuschung im Unterton. Und nur unter der Flagge ihrer Kleinpartei GLP wollte sie nicht mehr antreten. "Ich bin dann chancenlos."

Die Grünliberale ist überzeugt, dass sie zusammen mit der FDP-Parteipräsidentin Monique Rudolf von Rohr ein breites bürgerliches Spektrum abgedeckt hätten; in Bildungs- und Kulturkreisen hätte Rudolf von Rohr gepunktet, in Wirtschaftskreisen Schaffner, um so eine erneute linke Mehrheit im Stadtrat zu verhindern. Von der FDP-Parteileitung war auf Anfrage bisher niemand erreichbar.

Noch offen ist nun, ob der wilde FDP-Kandidat Thomas Rauch zum zweiten Wahlgang antritt. Die Anmeldefrist läuft bis heute Dienstag 17 Uhr.

Bisher klar ist, dass die bisherige Stadträtin Iris Schelbert (Grüne) nochmals antritt, zudem die neuen Marion Rauber (SP) und Monique Rudolf von Rohr (FDP). Zurückgezogen haben sich Simon Gomm (Junge SP) und Ursula Rüegg (SVP).