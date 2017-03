Gleichzeitig bestätigen die Eltern schriftlich die regelmässige Kontrolle und gegebenenfalls die Behandlung. War die Behandlung bei einem Kind mangelhaft oder blieb erfolglos, erhält dessen Familie einen Hausbesuch der Kopflausfachperson, die alle Familienmitglieder kontrolliert, berät und behandelt. «Das kommt jedoch nur noch ein bis zwei Mal jährlich vor», meint Niederer.

Hilft auch das nicht, wird verfügt, dass das betroffene Kind für zwei Tage krankgeschrieben ist und die Eltern verpflichtet sind, eine Behandlung durchzuführen. Niederer stellt fest: «Den Erfolg des Konzepts kann man etwa daran ablesen, dass die Anzahl Hausbesuche abgenommen hat. Zudem waren die meisten der besuchten Eltern froh, in einem diskreten Rahmen informiert worden zu sein und Hilfe erhalten zu haben.»

Vorzeigerolle im Kanton

Rosetta Niederer gilt als Pionierin im Kanton Solothurn. Deshalb ist sie auf der Website des kantonsärztlichen Dienstes in der Rubrik «Kopfläuse» als Kontaktperson aufgeführt. Dort stehen auch die von ihr verfassten Orientierungsschreiben zum Download zur Verfügung. Obwohl Niederer nur für Olten zuständig ist, wird sie auch von anderen Gemeinden angefragt. Diesen steht sie mit Rat und Tat zur Seite und ist auch gewillt, weitere Kopflausfachpersonen auszubilden, die dann für einzelne Gemeinden zuständig sind. «Bis anhin wurde das Problem oft unter der Hand geregelt», weiss Niederer. An einigen Orten kam sogar schon die Spitex zum Einsatz. Um die Suche nach geeigneten Fachleuten zu vereinfachen, ist ein Verzeichnis in Planung. «Alle, die Erfahrung im Umgang mit Kopfläusen haben und sich für Schulbesuche anbieten würden, sollen sich beim kantonalen Gesundheitsamt melden», sagt Rosetta Niederer. So soll bald überall schnelle Hilfe möglich sein.

