Für die Oberstufenschüler des Oltner Frohheimschulhauses gab es gestern kein Entkommen: Vier Herren der religiösen Gideon-Gemeinschaft hatten sich vor dem Mittag um das Schulhaus aufgestellt. Ziel der Gideons ist es, das Wort Gottes zu verbreiten. Dieses hatten sie in ungefähr zweihundertfacher Ausführung dabei.

Um Viertel vor zwölf ist die Schule aus, die Schülerinnen und Schüler strömen nach Hause. Praktisch alle werden von einem Gideon angesprochen, so auch Anouk Bitterli (15). «Der Mann streckte mir ein kleines Buch entgegen und sagte mir, ich könne eine Bibel zum Mitnehmen haben. Als ich fragte, wieso er sie verteilte, erwiderte er nichts und ging zur nächsten Schülerin über.

Er wollte keine Auskunft zum Hintergrund geben.» Auf Diskussionen wollen sich die Gideons nicht einlassen, das versichern sie vor einer Bibelverteilaktion der betreffenden Schule jeweils schriftlich. «Wir diskutieren oder evangelisieren nicht, wir bieten diese Testamente an! Die Annahme ist absolut freiwillig!», schrieb die Gruppe Aarau der Gideons International in einem Brief an die Schulleitung, der dieser Zeitung vorliegt.

Die Schulleitung hat sich auf die Gideons vorbereitet. «Wir haben die Schüler in den Klassen über die Verteilaktion informiert und darauf hingewiesen, dass sie nichts annehmen müssen», sagt Schulleiter Beat Tschumi. «Unsere Lehrer haben sich die Aktion angeschaut und werden in den Klassen Rückmeldungen entgegennehmen.»

Die Schule hat auch über die Gideons Erkundungen eingeholt. «Die Fachstelle für Sektenfragen hat uns bestätigt, dass es sich bei den Gideons nicht um eine Sekte handelt», so Tschumi.