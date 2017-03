Dass die Augentage ein zweites Mal über die Bühne gehen, geht laut OK-Präsident Felix Wettstein darauf zurück, dass nach der ersten Durchführung im Jahr 2015 viele Beteiligte eine Neuauflage wünschten. Olten sei der ideale Austragungsort, da hier fast alle Fäden der optischen Branche und der Berufsbildung in Augenoptik zusammenliefen.

An den Augentagen treten alle Oltner Institutionen und Firmen, die mit dem Thema Auge zu tun haben, gemeinsam an die Öffentlichkeit. Der Anlass, der in der Eingangshalle der neuen Fachhochschule stattfindet und vom Verein Bildungsstadt Olten.Bifang organisiert wird, bietet Ausstellungsgegenstände, Dinge zum Ausprobieren, Vorträge und Führungen. Ob die Augentage künftig wieder durchgeführt werden, ist noch unklar. «Wir werden das nach dem Anlass im OK besprechen», so Wettstein. (hei)