Im Einführungskurs werden die Teilnehmer während zweier Halbtage von erfahrenen Weberinnen und Webexperten in die Bedienung eines historischen, mechanischen Bandwebstuhls eingeführt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Der Kurs richtet sich an Personen, die sich vorstellen können, das Erlernte danach regelmässig in einem der Museen anzuwenden und zu vertiefen.

Im Kanton Solothurn findet der Kurs in der Ballyana Sammlung Industriekultur Schönenwerd, an den zwei Samstagen vom 18. und 25. März 2017 je von 9 bis 12 Uhr. Weitere Kurse gibt es in Museen in Liestal, Sissach und Frick. Die Anmeldung (bis zum 18. Dezember) erfolgt über das Anmeldeformular auf www.textilpiazza.ch.