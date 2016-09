Für Oltner wie für Besucher aus der ganzen Region ist der Wildpark Mühletäli in Starrkirch-Wil ein beliebtes Ausflugsziel. Was jedoch nicht jeder weiss: Auf der Wildparkstrasse, die zum Park führt, gilt ein Fahrverbot. «Das war schon immer so», erläutert der Starrkirch-Wiler Gemeindeverwalter Beat Gradwohl. «Es handelt sich um eine Privatstrasse, die gut beschriftet ist. Das Fahrverbot ist deutlich gekennzeichnet», so der Gemeindeverwalter.

Trotzdem wird dieses von Besuchern des Wildparks oft nicht befolgt, wie Anwohner der Wildparkstrasse gegenüber dieser Zeitung berichten. Sogar ein Taxifahrer habe die Privatstrasse benutzt, um Fahrgäste zum Park zu bringen und wieder abzuholen – und ausfällig reagiert, als er von einem Anwohner darauf hingewiesen wurde.

Die rege Befahrung der Wildparkstrasse führt immer wieder zu Konflikten mit den Anwohnern, welche sich über das Missachten des Fahrverbots ärgern. Sprechen die Familien die Autofahrer an, endet dies manchmal sogar in Streitereien und Beschimpfungen den Anwohnern gegenüber. Das Problem ist François Baeriswyl, Präsident des Wildparkvereins, bekannt. Er stehe mit den Bewohnern der Wildparkstrasse in gutem Kontakt und verstehe ihre Anliegen.

Auch aus Sicht des Wildparks unterstütze er das Fahrverbot, betont er auf Anfrage: «Diese Eigenschaft gehört zu unserem Park. So können die Kinder unserer Besucher auch auf der Strasse spielen.» Bei Ausnahmefällen, in denen Besucher die Strasse benutzen müssen, melde er dies den dort wohnhaften Familien. Diese zeigten in Sonderfällen stets Verständnis für das Befahren der Strasse. Auch das Futter für die Tiere kann über die Wildparkstrasse transportiert werden. Laut Baeriswyl funktioniert dies dank der offenen Kommunikation zwischen dem Park und den Bewohnern sehr gut.

Parkieren und zu Fuss gehen

Sowohl Baeriswyl als auch Gradwohl empfehlen Besuchern, die mit dem Auto zum Wildpark wollen, an Sonn- und Feiertagen den Parkplatz beim Coop Wilerfeld zu benutzen. Dieser ist vom Park ungefähr zehn Gehminuten entfernt. Auch im nahen Quartier und an der Höhenstrasse befinden sich Parkplätze, die der Wildpark für Besuche unter der Woche vorschlägt.