Die Gemeinde gibt auf einem Merkblatt Tipps, wie Haushaltsgeräte nach der Trinkwasserverschmutzung zu warten sind:

Bei Grobfiltern sind keine Massnahmen notwendig

Feinfilter (in der Regel Filtrationsfeinheit von <0.1 mm) hingegen sollten gründlich mit Frischwasser gespült werden

Wasserenthärter solten entsprechend der Bedienungsanleitung regeneiert werden

Entkarbonisierungspatronen und Aktivkohlefilter an Wasserhahnen sind zu ersetzen

Keine zusätzliche Massnahmen bedürfen andere Wasserbehandlungssysteme wie Dosierpumpen, elektrochemischer Korrosionsschutz oder physikalische/magnetische Wasserbehandlung

Luftbeimischdüsen am Armaturenauslauf sollten mit Entkalkungsmittel gereinigt und mit Frischwasser gespült werden.

Im November hatte die periodische Kontrolle im Labor eine mikrobiologische Verunreinigung des Trinkwassers ergeben. Am 25. November wurde eine Abkochvorschrift erlassen. Das Trinkwasser sollte vor der Verwendung zum Trinken, Zähneputzen und zur Nahrungsmittelzubereitung mindestens fünf Minuten lang abgekocht werden. Die Massnahme wurde mit Flugblätter in die Haushalte, an den Anschlagkästen und auf der Homepage der Gemeinde bekanntgemacht.

Eine entnommenen Wasserprobe vom 5. Dezember enthielt zwar keine Kolibakterien mehr, aber immer noch Enterokokken. Die Ursache der Verunreinigung war nicht bekannt. So wurde entschieden, ab dem 8.Dezember eine Notchlorierung einzuleiten.

Am 13.Dezember zeigten Proben, dass keine Fäkalbakterien mehr im Trinkwasser nachgewiesen werden konnten. Die Behörden warteten aber noch die Auswertung der Gesamtkeimzahl ab für eine Entwarnung. Diese ist nun mit dem Laborbericht erfolgt. (ldu)