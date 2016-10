Doch zurück zum Gotthard: «Meine schönste Erinnerung an den Gotthard ist der Moment, als im Juni 2009 der Hauptdurchbruch stattfand und ich als Erste durch das schmale Loch auf der anderen Seite schlüpfen durfte», sagte Huber an der Gotthard-Eröffnung am 1. Juni 2016.

Auch wenn Karin Imbimbo nie durch ein schmales Loch in den Eppenbergtunnel schlüpfen wird, verbindet sie so einiges mit dem Eppenbergtunnel, auch wenn dieser de facto noch gar nicht erbaut ist: Zum einen hatte die 49-Jährige als Gemeindeschreiberin von Eppenberg-Wöschnau in der Vergangenheit viel Kontakt mit den SBB: «Unendlich viele Pläne und Dossiers für das gesamte Projekt lagen bei uns auf der Gemeindeverwaltung im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens auf», berichtet sie.

«Zu Beginn habe ich allerdings nur weniges davon verstanden», fügt sie lachend hinzu. Zum anderen ist sie als Bewohnerin von Schönenwerd direkt betroffen: 70 Meter unter ihrem Haus führt der Tunnel hindurch. Das seien wohl die Beweggründe der SBB gewesen, sie als Tunnelpatin auszuwählen, meint Imbimbo. Bedenken wegen Schallemissionen seien vorhanden, aber nicht in grossem Ausmasse: «Unser Haus steht ja gut 70 Meter über dem Tunnel.»

Mit dem Tunnelfieber infiziert

«Mich hat das Tunnelfieber gepackt», erzählt Karin Imbimbo während des Interviews. Tunnelfieber? «Es hat mich ergriffen, als ich im vergangenen Frühling zum ersten Mal auf der Baustelle stand und das riesige Projekt betrachtete. Definitiv infiziert wurde ich schliesslich dann, als ich nach den Detailausführungen des Sprengmeisters mit einem Knopfdruck eine Sprengung auslösen durfte», erzählt die Schönenwerderin mit einem Leuchten in den Augen. Auch um die Bedeutung der Baustelle für die Region ist sich Karin Imbimbo bewusst: «Es ist eine der grössten Baustellen und ich finde es extrem spannend, so nahe am Geschehen dabei zu sein.»