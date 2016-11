Schönenwerd hat sein Schulleiterproblem rasch lösen können: Diese Woche hat der Gemeinderat Heinrich Peterhans (57, Erlinsbach SO) als neuen Schulleiter von Primarschule und Kindergarten gewählt. Peterhans, zurzeit Schulleiter in Niedergösgen, wird die Vollzeitstelle im Schönenwerder Schulhaus Feld am 1. März 2017 antreten.

Erst Anfang Oktober hatte der Schönenwerder Gemeinderat das Arbeitsverhältnis mit Schulleiter Men Wieland mit sofortiger Wirkung aufgelöst – Grund waren «unterschiedliche Auffassungen im Bezug auf die Rolle und Funktion des Schulleiters», so die offizielle Sprachregelung. Über Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit dem 17. Oktober ist der pensionierte Sekundarlehrer Hanspeter Jeseneg (Gretzenbach) als interimistischer Schulleiter von Primarschule und Kindergarten in einem 50-Prozent-Pensum angestellt. Gleichzeitig wurde die Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben.

Nun profitiert Schönenwerd gewissermassen von der Situation an der Schule in Niedergösgen. Dort setzt sich das bisherige Pensum von Heinrich Peterhans zusammen aus 65 Prozent Schulleitung für Primarschule/Kindergarten und 35 Prozent Stellvertretung der Schulleitung der Sekundarschule Unteres Niederamt (SUN, Schulhausleitung Niedergösgen).

Die Externe Schulevaluation der SUN ergab im Sommer, dass er seine Aufgaben für die SUN nicht vollständig wahrnehmen konnte, weil das Pensum für die Leitung der Primarschule Niedergösgen für die Grösse dieser Schule zu tief angesetzt war.

Der Schulvorstand der SUN und die Gemeinde Niedergösgen entschieden daraufhin, die beiden Teilpensen zu trennen. Die Schulleiter-Stellvertretung der SUN wurde Ende August mit einem unveränderten Pensum von 35 Prozent neu ausgeschrieben. Der Gemeinderat Niedergösgen entschied im September, das Pensum der Schulleitung Primarschule auf Beginn des Sommersemesters (ab 20. Februar) von 65 auf 85 Prozent zu erhöhen.

Unter dem Strich bedeutete das für Heinrich Peterhans eine Reduktion seines Pensums von 100 auf 85 Prozent. Darum kam für ihn die Ausschreibung der Schulleitung in Schönenwerd wie gerufen. Der Gemeinderat Schönenwerd wählte ihn, nachdem drei Personen zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden waren.

Peterhans kam zugute, dass ihn die Schönenwerder Behörden aus seiner Tätigkeit bei der Sekundarschule bereits kennen, und dass er die Schulleitung von Primarschule und Kindergarten in Schönenwerd rasch definitiv wieder besetzen kann. Zudem erhofft sich der Gemeinderat nach dem nur gut einjährigen Intermezzo mit Men Wieland (August 2015 bis Oktober 2016) wieder Stabilität und Kontinuität, wie Ressortleiter Han-Lin Chou unmissverständlich erklärte.

Heinrich Peterhans ist seit Mai 2014 Schulleiter in Niedergösgen. Als gelernter Typograf, später Techniker HF, Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung blickte er auf eine fast 40-jährige Laufbahn in der Grafischen Industrie zurück, als er 2014/2015 die Schulleiterausbildung an der Pädagogischen Hochschule Luzern absolvierte.

Lösung auch an der Sek in Sicht

Auch für das Teilpensum der Schulleiter-Stellvertretung an der Sekundarschule zeichnet sich eine Lösung ab. Nach Auskunft von Schulleiter Hans Ulrich Tanner wird der Schulvorstand dem Gemeinderat in Kürze einen Wahlvorschlag für die 35-Prozent-Stelle unterbreiten. Die Anstellung durch den Gemeinderat kann möglicherweise noch vor Ende Jahr erfolgen.