Ende Jahr 2014 hat der Gemeinderat eine erste Fassung des Gestaltungsplans «Im Grund» bereits zur Mitwirkung und anschliessender öffentlichen Auflage beschlossen.

Durch die Bauherrschaft wurde das Projekt aus finanziellen Gründen abgebrochen. Nun liegt ein neues Projekt vor. Geplant sind auf dem Grundstück neben dem Tempel eine Versammlungshalle, welche in erster Linie durch das Buddhistische Zentrum genutzt wird, sowie ein dazugehöriges Unterkunfts- und Schulungsgebäude. Die Parzellen sind bereits im Eigentum des Zentrums.

Keine Umzonung geplant

Die derzeitigen Räumlichkeiten des westlich gelegenen buddhistischen Tempels sind begrenzt und entsprechen bei grösseren Festanlässen nicht mehr den heutigen Anforderungen (wir berichteten). Solche Veranstaltungen müssen heute mithilfe von Festzelten durchgeführt werden. Da dieses Zelt inklusive der jeweiligen technischen Installationen zu jedem Anlass neu auf- und abgebaut werden muss, will das Zentrum aus logistischen sowie Kostengründen eine neue Versammlungshalle errichten.

Gesamthaft sind drei Bauparzellen betroffen. Zwei davon befinden sich in der Gewerbezone mit erlaubter Wohnnutzung und eine in der Kernzone. In der Kernzone soll das neue Unterkunfts- und Schulungsgebäude realisiert werden. Das Projekt beinhaltet zudem eine Einstellhalle, damit die Parkplatzsituation ebenfalls gelöst werden kann. Baukommission und das Amt für Raumplanung haben in der Vorprüfung dem neuen Gestaltungsplan zugestimmt. Der Gemeinderat hat den Nutzungsplan ebenfalls als korrekt befunden und diesen nun zur öffentlichen Auflage freigegeben.