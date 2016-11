An der Hauptstrasse in Niedergösgen werden derzeit die Baummulden saniert. Einige Kastanienbäume kränkeln und werden ersetzt. Die Kosten für den Ersatz der Bäume übernimmt der Kanton Solothurn, was die Gemeinde dankend zur Kenntnis nimmt.

Während der Arbeiten wurde festgestellt, dass die Stämme durch Rost und Betonplatten eingeengt sind. Die Betonplatten sollen deshalb entfernt werden und durch einen ganzen Rundrost ersetzt werden.

Dafür genehmigte der Gemeinderat Niedergösgen einen Nachtragskredit von 25 000 Franken. (aln)