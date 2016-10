Kein Überhang vorhanden

«Ich denke, dass die Auswahl an ausgebildeten Schulleitern mit Erfahrung in Schönenwerd zu klein war», äussert sich Adrian van der Floe, Präsident des Schulleiterverbands des Kantons Solothurn und selber Schulleiter, zum Vorfall. «Von einem Mangel würde ich zwar nicht sprechen, aber es besteht definitiv kein Überhang an gut ausgebildeten Schulleitern im Kanton Solothurn», so van der Floe weiter.

Auch Yolanda Klaus vom Volksschulamt bestätigt, dass nicht allzu viele Schulleiter vorhanden sind. «Das könnte daran liegen, dass es die Ausbildung zum Schulleiter noch nicht allzu lange gibt. Daher ist dieser Karriereschritt noch nicht so bekannt», so Klaus. Auch sei der Rollenwechsel von der Lehrperson zum Schulleiter gross, was Lehrpersonen einschüchtern könne.

Angst vor dem Karriereschritt

Den Respekt vor dem Rollenwechsel erwähnt auch der Präsident des Schulleiterverbands: «Man arbeitet zuerst als Lehrperson, und plötzlich ist man Vorgesetzter von Lehrpersonen. Das ist schon ein grosser Unterschied, es braucht viel Durchsetzungsvermögen.» Auch habe man nicht mehr gleich viel Ferien, nur noch gleich viele Ferienwochen wie ein Verwaltungsangestellter.

Trotzdem ist er der Meinung, dass die Ausbildung als solche nicht unattraktiv sei: «Es ist eine der einzigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Lehrerberuf. Ein grosser Karriereschritt, der auch eine Lohnerhöhung mit sich bringt», so der Schulleiter.

Der höhere Lohn reiche aber oft nicht als Motivation aus, denn der Respekt vor dem Beruf, der Rollenwechsel und die verkürzten Ferien würden viele Lehrpersonen davon abhalten, diesen Karriereschritt zu wagen. Daher sei es gut möglich, dass sich in Schönenwerd vor zwei Jahren nicht genügend qualifizierte Schulleiter gemeldet haben, und deshalb trotzdem ein Bewerber ausgewählt wurde, der sich bereits an zwei Orten freistellen liess.

Verband bietet Unterstützung

Im Fall von Men Wieland sei auch zu beachten, dass er aus einem anderen Kanton stamme: «Für einen Schulleiter aus einem anderen Kanton ist die Arbeit hier doppelt so schwierig. Wir haben in der Schweiz 26 verschiedene Schulreglemente», so Wieland. Sich an die neuen Regeln anzupassen, sei nicht immer einfach und dauere seine Zeit.

Nicht nur die Gesetze seien von Kanton zu Kanton verschieden, auch die erwarteten Kompetenzen unterscheiden sich. «Im Kanton Solothurn gelten höhere Voraussetzungen, was die Kompetenzen eines Schulleiters betrifft», erklärt der Schulleiterpräsident.

Adrian van der Floe betont jedoch, dass der kantonale Schulleiterverband in solchen Fällen Hilfe anbietet. «Es ist sehr wichtig, dass ein Schulleiter aus einem anderen Kanton Fuss fassen kann. Selbst für erfahrene Schulleiter kann der Einstieg schwierig sein.»

Der Präsident des Verbands empfiehlt daher zu Beginn eine Begleitgruppe, die den Schulleiter während der Anfangsphase vor Ort unterstützt. Auch das kantonale Volksschulamt bietet den Schulleitern Unterstützung an, sofern diese Hilfe benötigen.

Es sei also möglich, dass die Erfahrung aus einem anderen Kanton zu den Schwierigkeiten beigetragen habe, welche Wieland mit der Schule in Schönenwerd hatte. Mit Sicherheit davon ausgehen könne man jedoch nicht, da die Gemeinde keine Auskunft zu den Gründen der Freistellung gebe. Ausserdem ist Men Wieland für diese Zeitung weiterhin nicht erreichbar.

Wie lange Wieland nach seiner Freistellung noch eine Lohnfortzahlung erhält, ist unklar. Wie van der Floe erklärt, wird bei Berufen im schulischen Bereich meist eine Fortzahlung bis zum Semesterende gewährleistet. Sollte dies auch im Fall von Schönenwerd zutreffen, ginge es um eine Fortzahlung bis Februar 2017.