Dieses Haus ist einzigartig im Niederamt und weit darüber hinaus. 2015 neu erbaut, ersetzte es in Grösse und Form genau den 250-jährigen Vorgängerbau, ein für die Gegend typisches Kleinbauernhaus. Die Kombination der Dachform mit der transparenten Glasfassade vereint Tradition und Moderne. Bauherr des auffälligen, vom kantonalen Ortsbildschutzbeauftragten Markus Schmid begleiteten Neubaus ist der Oltner Restaurator Markus Borner.

Viele freuen sich seither an dem neuen Schmuckstück an der Oltnerstrasse in Obergösgen. «Einen Käufer habe ich noch nicht gefunden», berichtet Markus Borner. «Es gab alle möglichen Anfragen für eine Vermietung oder kurzfristige Nutzungen, aber da will ich mitreden. Das Richtige war noch nicht darunter.» So steht das moderne Hochstudhaus noch immer leer.

Wer gestern Freitag am Hochstudhaus vorbeifuhr, stellte fest: Jetzt tut sich was. Und wer durch die Glaswände ins Innere guckt, ahnt auch, was. Staffeleien stehen da, und (vorläufig abgedeckte) grossformatige Bilder. Der Obergösger Maler Salvatore La Cola (52), der sein Atelier in der ehemaligen Casino-Bibliothek in Schönenwerd hat, kann hier seine erste Einzelausstellung zeigen. Einen Monat lang wird das ganze Hochstudhaus – in Parterre, Dachgeschoss und Keller – zur Bildergalerie.