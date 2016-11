«So eine Einladung nach 30 Jahren habe ich noch nie erlebt», sagte Gerhard Graber, der damals als Architekt des Dorfkerns wirkte. Der 78-jährige Paul Meier, Obergösger Bürgerammann von 1981 bis 1997, hatte alle zusammengetrommelt. Gute Geister, die damals für die Weichenstellungen und die Ausführung des Dorfkerns mitverantwortlich waren: Bürgerräte, Einwohner- und Kirchgemeinderäte, Mitinvestoren, Finanzpartner, Architekten, Bauführer. Dazu eine Delegation der heutigen Gemeindeführungen, mit Bürgerpräsident Rolf Spielmann und Einwohnergemeindepräsident Christoph Kunz.

Fast auf den Tag genau 30 Jahre nach der Einweihung des Dorfkerns am 14. November 1986 versammelten sie sich am Samstag zur «Geschichtsstunde» in Wort und Bild in der Bürgerstube. Darauf gings, auf Kosten von Sponsoren, zum Feiern ins Café Egge. Dort wirtet noch immer Dora Lanz, die nach dem Umbau des Pfarrhauses vor 30 Jahren als Pächterin angefangen hatte und wenig später zusammen mit Ernst Hunziker Eigentümerin wurde.

Natürlich, inzwischen sind alle 30 Jahre älter geworden, die meisten haben 60, 70 oder 80 und mehr Jahre auf dem Buckel. Aber an den Kampf um den Dorfkern erinnerten sie sich, als ob es gestern gewesen wäre. Und auch die innere Bewegung war spürbar, besonders beim 81-jährigen Franz Biedermann, Bürgerammann von 1973 bis 1981 und zuvor schon viele Jahre Mitglied im Bürgerrat. Er blickte nicht nur 30, sondern mehr als 50 Jahre zurück.

Grossprojekte Schlag auf Schlag

«Es begann 1963», erzählte Biedermann, «kurz vor Weihnachten verfügten die SBB die Enteignung von drei Landwirten für den Rangierbahnhof.» Auch die Bürgergemeinde musste für dieses nationale Infrastrukturprojekt viel Land abgeben, riesige Bestürzung sei die Folge gewesen. «Der Solothurner Regierungsrat half Obergösgen nicht, er war in die Pläne eingeweiht», hielt Biedermann fest.