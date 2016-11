Mit Unterstützung des Verbandes kantonal-solothurnischer Elektroinstallationsfirmen (VKSE) und der AEK Solothurn engagierte sich Walter Christen aus Gunzgen seit 2004 während jeweils einigen Wochen pro Jahr in der Berufsbildung in Myanmar. Als Instruktor VKSE baute er das Projekt «Elektriker in Myanmar» auf.

Vor Ort wurde nach geeigneten Lehrkräften und Lehrlingen gesucht. In einer grossen Halle konnten dann die praktischen Einführungskurse gehalten werden: Schreiner, Metallbauer und Elektriker werden ausgebildet. Die Jugendlichen lernen, das erarbeitete Wissen in die Praxis umzusetzen. Der erste Lehrgang startete 2005 am privaten Berufsbildungszentrum CVT in Yangon (dem früheren Rangun). 2008 fanden die ersten Lehrabschlussprüfungen statt.