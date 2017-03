Der Musikverein Gretzenbach kann in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen feiern. Dabei erinnerte man sich an vergangene Zeiten, als es üblich war, am Jahreskonzert das Publikum nicht nur mit Musik zu erfreuen, sondern gleichzeitig auch ein Theaterstück über die Bühne gehen zu lassen.

Diese Tradition ist aus verschiedenen Gründen seit Jahren verschwunden, nicht zuletzt daher, weil die Ansprüche gewaltig gestiegen sind. Die musikalischen Darbietungen der Musikvereine sind auf einem bedeutend höheren Niveau angelangt und ein laienhaft aufgeführter Schwank wird heute kaum mehr goutiert.

Man will’s nochmals wissen

In Gretzenbach wollte man es aber nochmals wissen und griff auf das alte Muster zurück, das doch einstmals als «Konzert und Theater» in den Wintermonaten angepriesen wurde. Ob es bei diesem einen Versuch bleiben wird, wird die Zukunft zeigen, jedenfalls ein Versuch war es allemal wert.

Um den Ansprüchen gerecht zu werden, konzentrierte sich der Musikverein auf seine Haupttätigkeit, das Musizieren. Für den zweiten Teil, also für das Theater, konnte die Laienspielgruppe Gretzenbach engagiert werden. Nehmen wir es vorweg, beide Abteilungen machten einen hervorragenden Job.

Motto: Swiss Music

Der Musikverein stellte das Programm des Jahreskonzertes unter das Motto «Swiss Music». Die Frage sei zumindest erlaubt, weshalb schon das Motto und dann praktisch alle Musiktitel auf Englisch angesagt werden müssen, wie schon die Eröffnungsnummer mit «The Cuckoo»!

Dieses traditionelle Tessiner Lied, bekannt als «L’inverno è passato» hätte zwei Tage vor Frühlingsbeginn nicht besser ausgewählt werden können, wurde es doch in frühlingshafter Frische vorgetragen. Präsident Michael Gugger freute sich bei seiner Begrüssung über den grossen Besucheraufmarsch. Für die weitere Moderation übergab er das Mikrofon an die Ehrendame des Vereins, Deborah Beer, welche mit viel Charme durchs Programm führte.

Alphorn – klassischer Vertreter

Das Alphorn gehört zu den klassischen Vertretern der heimischen Volksmusik. Derek M. Broadbent hat sich diesem Instrument angenommen und mit «The Lonely Alphorn» ein Arrangement für Blasmusik geschaffen. Pascal Wüthrich verhalf mit seiner guten Tongebung auf dem Soloinstrument der Aufführung zu einem durchschlagenden Erfolg.