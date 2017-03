Der Gemeinderat von Lostorf bringt Bewegung in die Diskussion um den Steuerverteiler des Kernkraftwerks Gösgen (KKG): Er fordert einstimmig, «dass die betroffenen Gemeinden über den Steuerverteiler eine neue Vereinbarung abschliessen, in der nur noch das Ausmass der Betroffenheit und die Finanzkraft massgebend sein sollen». Das teilte der Gemeinderat gestern in einem Pressecommuniqué mit.

Das «Ausmass der Betroffenheit» von den negativen Immissionen des Werks könnte daran gemessen werden, wie viel Fläche oder wie viele Einwohner einer Gemeinde sich im Umkreis von 4 Kilometern um das Werk befinden, ergänzte Lostorfs Gemeindepräsident Thomas A. Müller auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung. Auch der Schattenwurf des Kühlturms könnte in die Bemessung einfliessen.

Überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden soll nach Ansicht des Lostorfer Gemeinderates die Standortkomponente. Das brauche es nicht mehr, erklärte Müller: «Däniken ist zwar Haupt-Standortgemeinde, aber wenn man das Gemeindegebiet betrachtet, ist es weniger betroffen als Dulliken, Obergösgen oder Niedergösgen.»