Es war der Morgen vom 2. September, als Grazyna Küpfer das Bild auf Facebook entdeckte: Drei junge Apfelbäume, einer davon gefällt – deutlich das Werk eines Bibers. Das Foto hat ein Nachbar Küpfers, Kurt Spielmann, geschossen. In der Nacht hat offensichtlich ein Biber im Garten des Gretzenbachers gewütet.

Die Story machte im Dorf schnell die Runde, denn damit, in einem rund zwei Kilometer von der Aare entfernten Wohnquartier einen Biber anzutreffen, hätte niemand gerechnet. Der Biber hinterliess aber nicht nur in Spielmanns Garten seine Spuren, auch an anderen Orten konnte man diese entdecken.

«Mein Mann und ich gingen mit dem Hund am Bach spazieren und sahen dann auch dort angeknabberte, alte Apfelbäume», so Küpfer. Auch ihr Ehemann Anton Küpfer war vom aussergewöhnlichen Standort des Bibers überrascht und begann sogleich damit, den Arbeitsfortschritt des Tiers an den Apfelbäumen fotografisch zu dokumentieren.