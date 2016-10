Nicht mehr alle auf dem Friedhof

Grabsteine sind längst nicht mehr der Normalfall. Der Wandel der Werte macht nicht Halt vor der Begräbniskultur. «Wenn die Rituale in der Kirche nicht mehr gepflegt werden, dann verlieren sich auch die Rituale des Abschiednehmens», stellt Daniel Poffa fest. In Schönenwerd fanden letztes Jahr weniger als 80 Prozent der Verstorbenen ihre Ruhestätte auf dem hiesigen Friedhof. Und viele würden heute in einem Gemeinschaftsgrab, einem Urnenhain oder einer Urnenwand bestattet.

In den andern Fällen lassen Angehörige die Asche ihrer Verstorbenen in einem Friedwald beisetzen oder in der Natur verstreuen, oder sie bewahren die Urne zu Hause oder im Garten auf. Zum Letzteren steht Poffa eher kritisch: «Du brauchst einen Platz zum Trauern», meint er, «und das sollte nicht dort sein, wo du täglich lebst.» Eine örtliche Trennung dieser Bereiche findet er klüger. «Das ermöglicht es, sich bewusst an einen Ort der Trauer hin zu begeben.»

Der Gemeindefriedhof ist Ausdruck davon, dass der Mensch im Leben wie im Tod Teil einer Gemeinschaft ist. Wer an Allerheiligen oder auch sonst durchs Jahr das Grab eines Familienangehörigen besucht, wird auf dem Friedhof auch den Gräbern anderer Bekannter begegnen: Von Nachbarn, Jahrgängern, Lehrern, Arbeitskollegen, von Leuten, die eine Aufgabe in der Öffentlichkeit erfüllt hatten, oder von Miteinwohnern, die zu jung an Krankheiten oder Unfällen verstorben sind. Nicht selten finden Trauernde am Grab zum Gespräch mit den Trauernden am Grab nebenan oder in der gleichen Reihe. Dann führt das Totengedenken dazu, dass sich Lebende einander zuwenden.