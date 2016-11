Die Sport- und Eventhalle Mittelland, die als nationales Leistungszentrum des Verbandes Swiss Volley auf dem Sportplatz Feld in Schönenwerd geplant ist, erhält aus dem Sportfonds des Kantons Solothurn einen Beitrag von 716'675 Franken. Das hat der Solothurner Regierungsrat an seiner Sitzung vom Montag entschieden. Das Geld stammt nicht aus Steuern, sondern aus den Gewinnanteilen des Kantons an der Landeslotterie (Swisslos).

Der Beitragssatz von 30 Prozent der beitragsberechtigten Kosten ist das Maximum, was der Sportfonds an Sportanlagen beitragen kann. Der Regierungsrat hat dafür sogar den Spielraum in den Richtlinien des Sportfonds erweitert. Bisher galt ein Maximum von 20 Prozent, und das nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Mit der beschlossenen Änderung kann der Sportfonds nun an «Sportbauten mit überregionalem oder nationalem Charakter» regulär 20 Prozent zusprechen, in Ausnahmefällen «bei Sportbauten mit herausragender Bedeutung für den Kanton Solothurn und die weitere Region» sogar 30 Prozent; immer auf Antrag der Kantonalen Sportkommission. Wegen der Rolle als nationales Leistungszentrum für den Volleyballsport hat Solothurn dem Projekt der Sport- und Eventhalle Mittelland diese herausragende Bedeutung zuerkannt.