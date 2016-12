Finanzverwalter Ruedi Ziegler beschönigte nichts: Angesichts der bereits bekannten Investitionen der nächsten Jahre werde die Verschuldung steigen und der Abschreibungsbedarf zunehmen. «Unter diesen Voraussetzungen wird ein ausgeglichener Haushalt eine grosse Herausforderung der nächsten Legislaturperiode.»

Für diese Aufgabe wird sich der Gemeinderat neue Unterstützung suchen müssen, denn Ruedi Ziegler wird sein Amt in Kienberg auf Ende Juni 2017 (mit dem Rechnungsabschluss 2016) abgeben.

Er führt die Finanzverwaltung seit 2006, zuerst in einem Auftragsverhältnis für seine Firma Gemhelp, seit 2013 in einem Angestelltenpensum von 20 Prozent. Er bereitet sich auf seine Pensionierung vor und wird auch seine Engagements in anderen kleinen Gemeinden (so in Wisen und Hauenstein-Ifenthal) abgeben.

Kommandantenhelm übergeben

Nicht nur «Diverses», sondern auch noch «Spezielles» stand am Ende der Traktandenliste. Nach dem Löschwasser vom Anfang war der Schluss der Feuerwehr gewidmet: Die zuständige Gemeinderätin Susanne Rippstein übergab Thomas Heinzelmann symbolisch den Kommandantenhelm.

Er hatte vor einem Jahr den Feuerwehrkommandantenkurs im ifa Balsthal erfolgreich bestanden und wurde vom Gemeinderat auf den 1. Januar 2017 zum Hauptmann befördert. Als neuer Kommandant der Kienberger Feuerwehr wird er Christian Wenger ablösen.