Seit 1991 steht Hans Uehlinger jedes Jahr bei den Theaterfans Walterswil und Umgebung auf der Bühne und unterhält das Publikum mit Lustspielen. Er begeisterte das Publikum schon als Ausbrecher, Politiker, Gerichtsdiener (unvergesslich die Mimik!), Jogger, Pfarrer (mehr dazu später), Professor, Hotelkellner, Nationalrat, und, und, und.

Die Liste ist lang, waren es bisher doch 34 Produktionen mit ihm als Schauspieler, dreimal hat er zudem Regie geführt. Interessierte finden die detaillierte Liste im Internet unter Theaterfans.ch. Und in jeder Rolle wirkte er überzeugend, mit jedem Stück authentischer in seinem Rollenspiel. Zurückkommend auf die Rolle als Pfarrer: zusammen mit seinen Mitspielerinnen und Mitspielern führt er in der Kirche Safenwil dreimal jährlich ein selbstgeschriebenes Kurz-Theater zu biblischen Themen auf.

Er war ein Zuschauermagnet

Nun also sein letzter Einsatz auf der Bühne als Schauspieler? Ja, er hat sich entschieden, die Strapazen der Aufführungen nicht mehr als Darsteller auf sich zu nehmen. Irgendwann ist genug und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Die Theaterfans Walterswil verlieren mit ihm einen begabten und beim Publikum und den Mitwirkenden sehr geschätzten Schauspieler. Viele Zuschauer haben die Vorstellungen vor allem wegen ihm besucht.

Zum Glück bleibt er den Theaterfans hinter der Bühne erhalten. «Housi» war in all den Jahren auch verantwortlich für das beim Publikum sehr Anklang findende Bühnenbild. Die Theaterfans Walterswil hoffen, noch lange auf seine Mitwirkung im Backstage zählen zu können. Und wer weiss, vielleicht lässt er sich doch einmal wieder zu einem Comeback auf die Bühne bewegen?

Wer Housi Uehlinger bei seinem letzten Bühnenauftritt erleben will, muss sich beeilen. Im Stück «Alles erfunde», einem zum Brüllen komischen Dreiakter von Charles Lewinsky, spielt er einen Zauberer. (mgt)

«Alles erfunde»: Die Aufführungen finden von Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. März, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Walterswil statt. Zusätzlich Benefizvorstellung am 21. April, 20 Uhr, im Theater Mausefalle in Zuchwil.

Reservation: www.theaterfans.ch