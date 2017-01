Zuletzt fand das Kantonalturnfest Olten im Jahr 2000 in der Region statt. Höchste Zeit also, das Gösger-Niederamt von seiner schönsten Seite zu präsentieren. Vier Hauptsponsoren konnten bereits an Board geholt werden, die Verhandlungen mit den Landbesitzern sind abgeschlossen und das Wettkampfangebot steht.

Das Organisationskomitee mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Politik arbeitet seit über einem Jahr im Hintergrund. Oberstes Ziel ist es, ein nachhaltiges Turnfest auf die Beine zu stellen. Den Teilnehmern und Besuchern, wie auch der breiten Bevölkerung, soll das Turnfest mit vielen emotionalen Momenten und positiven Eindrücken in Erinnerung bleiben. Die Turnvereine Obergösgen, Dulliken, Lostorf und Stüsslingen bilden einen Teil der Trägerschaft.

Das Kantonalturnfest geniesst grosse Akzeptanz in der Bevölkerung. Aus diesem Grund erwartet das OK am ersten Wochenende rund 3000 Jugendliche, am zweiten Wochenende schätzungsweise 6000 aktive Turnerinnen und Turner (mit Gastvereinen aus der ganzen Schweiz). 1000 Helferinnen und Helfer und 300 Funktionäre (Kampf-, Wertungs- und Schiedsrichter) werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Viel Zeit und Herzblut stecken das Organisationskomitee und die Vereine ins KTF 2018 im Gösger-Niederamt.

Das Solothurner Kantonalturnfest 2018 findet vom 15. bis 17. Juni und vom 22. bis 24. Juni 2018 in Obergösgen statt. Bereits im April 2016 wurde der Trägerverein gegründet. Dieser besteht aus den Vereinen STV Obergösgen, TV Dulliken, STV Lostorf und STV Stüsslingen. (mgt)

Erste Informationen zum kantonalen Grossanlass unter www.ktf18-so.ch