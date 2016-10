Eine spezielle Baustelle

Zuerst muss sie aber noch zusammengebaut werden. Jede Tunnelbohrmaschine ist eine Spezialanfertigung, die genau auf die erhofften Bedingungen abgestimmt ist. «Der Fels im Eppenberg ist weich, dazu kommt wasserführender Schotter», erklärt Pinazza. Die Eppenberger TBM kann mit beidem umgehen.

Doch wie es im Tunnel tatsächlich aussieht, kann nie genau vorhergesagt werden. «Wir hoffen, dass die Geologie uns gut gesinnt ist.» Der Kran brummt, der Koloss wird langsam angehoben. Ein Mann in Orange hält ein Seil in der Hand, das am Bohrkopf befestigt ist. Fast wie jemand, der einen Ballon festhält.

Nur dass über seinem Kopf 234 Tonnen Metall schweben. Mit kräftigem Zerren am Seil wird der Bohrkopf in die richtige Position gebracht und vom Kran sachte über den Graben gehievt.

Im Hintergrund fährt ein TGV in Richtung Osten. Es ist eine spezielle Baustelle, auf der täglich 550 Züge und 29 000 Autos durchbrausen. Trotz diesen erschwerten Bedingungen läuft alles nach Plan, noch musste kein Reservetag gebraucht werden.

SBB-Oberbauleiter Benjamin Karli ist mit diesem Verlauf zufrieden. Allzu euphorisch gibt er sich jedoch nicht. «Ich freue mich auf den Vortrieb. Stolz bin ich dann Ende nächstes Jahr, wenn wir zum Berg hinauskommen», sagt der 33-jährige Bauingenieur.

Die 2400 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine soll bis Mitte Dezember zusammengebaut sein. Im neuen Jahr wird mit dem Vortrieb begonnen.