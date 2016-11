Droht am Himmel Hagel, wird Landwirt Walter Ledermann unruhig. Er beobachtet den Himmel und weiss inzwischen ziemlich genau, welcher Wolkentyp Hagel auslösen könnte. «Wenn die Wolke dunkel ist und wie eine Walze daherkommt», erklärt er.

Dann holt er eine sauber verpackte Hagelabwehrrakete aus dem Lager auf dem Hof. Mindestens 50 Meter entfernt vom nächsten Gebäude rammt er den Ständer in die Erde. Strikt senkrecht in den Himmel soll die Rakete steigen, je nach Modell bis 1500 Meter in die Höhe und dort Silberjodid verteilen. Schräg hochschiessen, wäre zu gefährlich. Gezündet wird elektrisch mit einem Draht aus einigen Metern Abstand.

«Manchmal ist man zu spät, etwa abends wenn man im Stall ist.» 2015 habe es gehagelt. Das Gewitter kam abends zirka um 20.30 Uhr hinter dem Stöckli von Horriwil her. «Als ich es bemerkte, hagelte es schon.»