Heute ist das Areal privat. Wird es künftig öffentlich zugänglich sein?

Ja, es wird ein gesamthaft öffentlich zugänglicher Raum. Auch das Aareufer vis-à-vis des geplanten Parks auf der Südseite wird mit publikumsorientierten Nutzungen belebt. Dieses Angebot steht Bewohnern, Besuchern und Spaziergängern, die am Sonntag in einem Café etwas trinken wollen, gleichermassen zur Verfügung.

Wir stehen hier auf belastetem Boden. Sie sind verpflichtet, diesen zu sanieren. Was kommt da auf Halter zu?

Wir haben dies vor dem Kauf genau geprüft. Die vorhandenen Belastungen sind sehr gut dokumentiert. Wir wissen beinahe quadratmeterscharf, wie die Situation ist, und tragen die Verantwortung dafür. Nutzer wie Stockwerkeigentümer, Mieter oder Investoren wie Pensionskassen oder Immobilienfonds haben den Anspruch auf unbelasteten Boden. Hier auf dem Nordteil sind es mehrheitlich feste Stoffe, die sich nicht verflüchtigen oder entsprechend sedimentiert sind. Sie sind relativ gut fassbar und können fachgerecht entsorgt werden.

Wann werden die Böden saniert, und was kostet das?

Das werden wir mit dem kantonalen Amt für Umwelt AfU absprechen müssen. In einem ersten Schritt werden wir das Sanierungskonzept erarbeiten und in Abstimmung mit dem AfU Massnahmen treffen. Langfristig, also wenn die ersten Bauten entstehen, wird sukzessive die Sanierung erfolgen. Wir rechnen mit Kosten von mehreren Millionen Franken.

Halter entwickelt diverse Industrieareale aus einer Hand. Woher kommt diese Spezialisierung?

Komplexe Areale mit langen Planungshorizonten sind unsere Spezialität. Das kann bis zu einem Jahrzehnt dauern. Indem wir Gesamtareale entwickeln, verhindern wir bruchstückhafte Flickwerke.

Zum Beispiel?

Als erste grössere Areale entwickelten wir das Limmatfeld in Dietikon oder den Rietpark in Schlieren. Auch das waren teilweise belastete Industriegebiete. Wir realisierten diese von der ersten Idee bis zum letzten Baufeld. Dadurch können wir die Gesamtentwicklung strategisch beeinflussen und verhindern, dass es aufgrund unterschiedlicher Eigentümer zu Zielkonflikten kommt. Im Fall Attisholz haben der Kanton Solothurn sowie die Standortgemeinde Riedholz während der gesamten Arealentwicklung einen Ansprechpartner.

Worin liegt der Reiz der alten Industrieareale?

Wir versuchen, stets die Nutzerperspektive einzunehmen. Auf der grünen Wiese muss man von null auf hundert Leben hineinbringen. Da gilt es aufzupassen, dass man keine Retortensiedlung, also eine Kunstwelt, erschafft. Im Attisholz haben wir eine über hundertjährige Vergangenheit, das schafft Identität. Einerseits über die Gebäude, andererseits über die Geschichte. Hier arbeiteten einst über 1400 Angestellte. Es gab eine sehr dichte Nutzung. Genau dies wollen wir durch eine geschickte Transformation der Vergangenheit wieder erzeugen.

Sie wollen die industrielle Vergangenheit bewahren und gleichzeitig neues schaffen. Das ist eine architektonische Herausforderung.

Wir wollen die bestehenden Gebäude weiterführen und mit Neubauten ergänzen. Es gilt aufzupassen, dass es keine Anbiederung gibt. Materialisierung oder Volumetrie kann man an die bestehenden Gebäude anlehnen oder neu interpretieren und weiterentwickeln. Dadurch entsteht eine spannende Heterogenität.

Was heisst das konkret?

Es soll nicht aus einem Guss sein. Wir fühlen uns ja meist in Situationen wohl, die abwechslungsreich und gewachsen sind. Entscheidend für das Empfinden ist nicht die Anordnung der Gebäude oder deren Höhe oder Länge, sondern die Nutzungsdichte. Es braucht qualitative Freiräume und Zwischenräume. Ideal wäre es, wenn man in 25 Jahren auf das gebaute Areal blickt und sagt: Das stand schon immer hier. Wir wollen transformieren, nicht revolutionieren.

Und wo liegen die Risiken auf dieser mächtigen Industriebrache?

Dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Etwa wenn man sich wünscht, es gehe rascher vorwärts. Von Anfang an besteht eine hohe Erwartungshaltung von aussen. Viele haben vielleicht das Gefühl, dass hier bereits nächstes Jahr gebaut wird. Das wird nicht so sein. Wir brauchen Zeit für die strategische Ausrichtung, die Nutzungsplanung und die Ansiedlung und Fortführung der Zwischennutzungen. Am Ende ist es so, dass wir die Bühne bereitstellen können. Der lebendige Ort entsteht durch die Nutzer.

In der Region werden viele Wohnungen gebaut derzeit. Besteht da nicht die Gefahr eines Überangebots?

Wir sind überzeugt: Sobald das Areal in Fahrt kommt, werden wir ein Publikum ansprechen, das über die Region Solothurn hinausgeht. Das Generationenprojekt Attisholz könnte zur Destination werden, für das sich jemand von weit weg bewusst entscheidet, um hier zu wohnen, zu arbeiten oder seine Freizeit zu verbringen.