Abermals haben die sieben Wagendorf-Bewohner eine neue Bleibe. Seit einigen Tagen sind die «Wagabunten» bei der Dreyfusshalle auf Biberister Boden zu finden. Zuvor hatten sie südlich des ehemaligen Untersuchungsgefängnisses Schöngrün Fuss gefasst.

Das dortige Grundstück ist aber im Besitz der AXA Winterthur, die dort ab Sommer 2017 eine Wohnüberbauung mit 130 Einheiten realisieren will. Derweilen ist das betreffende Grundstück an einen Landwirt verpachtet. «Deshalb wurde die Wagengruppe am 17. August informiert, dass sie das Terrain verlassen muss», sagt Urban Henzirohs von der Medienstelle der AXA Winterthur.

«Die Wagengruppe hat dies akzeptiert und mittlerweile das Grundstück verlassen.» Die gesamte Kommunikation sei dabei stets anständig und respektvoll verlaufen.