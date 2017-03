Die Wohnbaugenossenschaft am Dorfbrunnen Lüsslingen-Nennigkofen (WBGaD) wurde am 28. Januar 2015 gegründet. Die Genossenschaft besteht aus zehn Genossenschaftern und einem Vorstand. In der Genossenschaft sind die Einwohnergemeinde Lüsslingen-Nennigkofen, die Bürgergemeinden Lüsslingen und Nennigkofen, die Kirchgemeinde Lüsslingen, der Zweckverband Alters- und Pflegeheim Lüterswil und der Spitexverein Bucheggberg vertreten. Der Vorstand wird von Ernst Hürlimann präsidiert. Dazu kommen Kassier Jürg Hofer, Sekretärin Madeleine Stuber und die beiden Mitglieder Thomas Isch und Martha Wyss. Für die Begleitung und Umsetzung des Bauprojektes an der Dorfstrasse 20 wurde eine Baukommission eingesetzt. Diese wird von Christian von Gunten präsidiert. Das Sekretariat übernimmt wiederum Madeleine Stuber. Weiter arbeiten Hans Leuenberger und Claudio Mombelli mit. Als Beisitzer sind zudem Ernst Hürlimann und Jürg Hofer delegiert.

Die Baukommission soll den Vorstand während der Bauphase in baulichen und technischen Fragen beraten und unterstützen. So werden auch die Baupläne und die Unterlagen von der Baukommission geprüft. Zudem werden die Bauarbeiten begleitet und die Ausführung kontrolliert. Auch die Submission wird begleitet. Die Vergabe der Arbeiten wird von der Baukommission vorbereitet. Die Kompetenz für die Vergaben liegt aber beim Vorstand. Dasselbe gilt für die Unterzeichnung von Werkverträgen und die Genehmigung von Projektänderungen. Auch das Controlling und das Rechnungswesen sind genau definiert. (rm)