56 Stimmberechtigte genehmigten das Budget für 2017 praktisch diskussionslos. Erstellt wurde es, wie Gemeindepräsident Martin Blaser erklärte, unter «erschwerten Bedingungen», weil der bisherige Bereichsleiter Finanzen längere Zeit krankheitshalber ausgefallen war.

Umso mehr freute sich der Gemeindepräsident, dass er den Anwesenden Sibylle Kaufmann vorstellen konnte, die am 1. Dezember ihre Arbeit als neue Bereichsleiterin Finanzen in Biberist angetreten hat.

Systemwechsel ergibt ein Plus

Das Budget für 2017 rechnet bei einem Ertrag von 46,766 Mio. und Ausgaben von 45,801 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 965'079 Franken. «Dieser Überschuss ist aber mit Vorsicht zu geniessen», erklärte Stefan Hug (Leiter Zentrale Dienste). Im Jahr 2017 ergebe sich ein Systemwechsel. Bisher wurden beim Steuervorzug jeweils nur 90 Prozent der letzten rechtskräftigen Steuerveranlagung in Rechnung gestellt. Neu werden es 100 Prozent sein. Das mache rund eine halbe Million aus, so Hug.

Im Bereich allgemeine Verwaltung steigen die Ausgaben im Vergleich zu 2016 an. Dies, weil eine neue IT-Stelle geschaffen wurde und ein Wahljahr ansteht. In der Bildung wird mit weniger Ausgaben gerechnet, da die Schülerzahlen in der Kreisschule sinken. Einmalig wird im Bereich Kultur mehr ausgegeben, da 2017 das Richard-Flury-Gedenkjahr gefeiert wird. Auch in der sozialen Sicherheit steigen die Ausgaben. Dies unter anderem wegen des neuen Vertrages der Sozialregion Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg mit einem neuen Kostenverteiler.

2017 sind Investitionen in der Höhe von 5,385 Mio. Franken (brutto) vorgesehen. Rund die Hälfte der Ausgaben entfällt auf die Schulbauten, deren Sanierung weitergeführt wird.

Pensenerhöhung im Sozialdienst

Die Stimmberechtigten genehmigten Pensenerhöhungen im Sozialdienst. Die Fallzahlen steigen an, wie Blaser erklärte. Zusätzlich gebe es immer mehr Dossiers im Kindes- und Erwachsenenschutz, und auch in der AHV-Zweigstelle stelle man fest, dass die Zahl der Bezüger von Ergänzungsleistungen ansteige. Vorgeschlagen wurde eine Erhöhung des Pensums für den Kindes- und Erwachsenenschutz von jetzt 150 auf neu 170 Prozent; im Bereich Regelsozialhilfe sind es neu 360 Prozent (bisher 310) und in der Sachbearbeitung 380 Prozent (bisher 360).