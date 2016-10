Ab 31. Oktober wird stattdessen im Volg-Laden an der Hauptstrasse 62 eine Postagentur eröffnet. Dort können die Rüttener während der Öffnungszeiten des Volgs weiterhin Postgeschäfte erledigen. Geöffnet ist der Laden von Montag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 7 bis 18 Uhr.

Die Post an der Hauptstrasse 22 ist letztmals am 28. Oktober bis 18 Uhr geöffnet. Infolge Umzugsarbeiten bleibt die Post am 29. Oktober geschlossen. Der Briefeinwurf am heutigen Standort steht nicht mehr zur Verfügung. Der Briefeinwurf beim Volg-Laden wird neu von Montag bis Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 11 Uhr, geleert.

Keine Änderungen der Zustelldienste im Dorf. Die Postfachanlage befindet sich künftig ebenfalls beim Volg-Laden. Die Postfachkunden haben eine separate Information erhalten. (mgt)