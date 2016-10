Das Richtfest markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Erstellung der hochmodernen Produktionsanlage in Luterbach. Es drücke den Stolz der Bauarbeiter darüber aus, dass die Strukturen des Gebäudes fertiggestellt wurden, heisst es in einer Medienmitteiluung von Biogen. Und das Fest sei eine Botschaft des Unternehmens, dass das ehrgeizige Projekt innerhalb des engen Zeitrahmens fertiggestellt werde.

Vor Ort feierten die Arbeiter gemeinsam mit Vertretern von Biogen, der Baufirma Jacobs und anderen Partnerunternehmen.

Paul McKenzie, Executive Vize-Präsident Pharmaceutical Operations & Technology von Biogen, reiste nach Luterbach, um diesen wichtigen Meilenstein zu feiern. «Im Namen von Biogen danke ich allen, die an der Entstehung dieser einzigartigen Produktionsstätte beteiligt sind», wird er in der Mitteilung zitiert. «Die neue Anlage wird uns dabei helfen, Patienten mit ernsten medizinischen Beschwerden einen noch besseren Zugang zu lebensverändernden Therapien zu bieten.»