Die Kostenvereinbarung mit der Repla Espace Solothurn wurde knapp abgelehnt. Von 65 stimmten 37 Stimmberechtigte dem Gegenantrag von Gemeinderat Stefan Ruch zu, den Vertrag nicht einzugehen. Ruch fand, dass die Vereinbarung in die falsche Richtung gehe. Der Profiteur sei in der momentanen Situation klar Solothurn, was er nicht unterstützen könne.

Die Beiträge sollten jedoch im Budget bleiben, ohne Vertrag, auf freiwilliger Basis. Vielleicht etwas speziell bei der Abstimmung: Der Gemeinderat hatte die Kostenvereinbarung im Vorfeld angenommen und den Antrag entsprechend formuliert, aber bei der Gemeindeversammlung knapp seine Ablehnung ausgesprochen. Dies sorgte auf der einen Seite für zwei irritierte Voten aus der Bevölkerung. «Wenn der Gemeinderat etwas beschliesst, so sollten daraufhin nicht noch einzelne Mitglieder dagegen sprechen oder einen Gegenantrag formulieren können», lautete eine Äusserung. Mehrheitlich wurde das Stellen des Gegenantrags jedoch als genehm betrachtet, wie ein kurzer Applaus in diese Richtung bekräftigte.